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        Tokat'ta kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

        Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:57
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        Tokat'ta kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
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        Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kentte 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazanın ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Ferhat Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tokat'ta 10 Nisan'da, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen A. idaresindeki otomobilin çarpıştığı kazada Nazife Çakmak olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 6 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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