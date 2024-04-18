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        Elektrikli araç bulunmayan siteye özendirmek için elektrikli araç şarj ünitesi kuruldu

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta elektrikli araç sahibinin bulunmadığı sitenin bahçesine vatandaşları özendirmek amacıyla elektrikli araç şarj ünitesi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:58 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:58
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        Elektrikli araç bulunmayan siteye özendirmek için elektrikli araç şarj ünitesi kuruldu
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta elektrikli araç sahibinin bulunmadığı sitenin bahçesine vatandaşları özendirmek amacıyla elektrikli araç şarj ünitesi kuruldu.

        Üç blokta 192 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 800 kişinin yaşadığı bir sitenin yöneticisi Mehmet Ünveroğlu, elektrikli araç sahibi bulunmamasına rağmen siteye elektrikli araç şarj ünitesi kurmaya karar verdi.

        Sitenin yönetim kurulu toplantısında bu yönde karar alınmasının ardından Tokat'ta araç şarj istasyonları kuran bir firmaya başvuruldu.

        Firma aracılığıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) gerekli iznin alınmasının ardından sitenin bahçesine elektrikli araç şarj ünitesinin kurulumu gerçekleştirildi.

        Ünveroğlu, AA muhabirine, bugünün teknolojisinde çevre dostu elektrikli otomobil kullanımının her geçen gün arttığını söyledi.

        Elektrikli otomobil kullanımına yönelik destekler de bulunduğunu belirten Ünveroğlu, "Tokat'ta yenilikçi yaklaşım konusunda öncü olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda sitede elektrikli araç şarj istasyonu kurduk." dedi.

        Gelişen teknolojiyi takip edip gelecekte site sakinlerinin ihtiyaçlarını düşünerek elektrikli araç şarj ünitesini kurduklarını anlatan Ünveroğlu, "Elektrikli araç kullanımını destekliyor ve teşvik etmeye gayret ediyoruz. Bütün olarak ele aldığımızda yenilikçi yaklaşımın bir parçası olmanın haklı gururunu site yönetimi ve sakinleri olarak yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Ünveroğlu, şarj ünitesinin bir beyaz eşya gibi elektrik akımı çektiğini, sisteme zarar vermediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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