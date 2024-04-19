TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt depremin yaşandığı Sulusaray'da inceleme yaptı:

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt 4,7 ve 5,6 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını Sulusaray ilçesinde incelemede bulundu.

Beyazıt, Sulusaray ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Tokatlılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Deprem nedeniyle can kaybının olmamasının kendilerini rahatlattığını belirten Beyazıt, bazı binalarda ve eserlerde tahribat bulunduğuna işaret etti.

Devletin depremin ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgede bulunduğunu vurgulayan Beyazıt, çadırların verildiğini, sıcak yemeklerin dağıtıldığını anlattı.

"Şimdi onların ekipleri de intikal etti. Bütün binaların hasar durumlarını tespit ediyorlar. Hem hafif hasar hem orta hasar hem ağır hasarlar tespit edilecek. Ağır hasarlı binalar derhal ortadan kaldırılacak. Diğer binalarla ilgili de gereken işlemler yapılacak. İki camimizin minarelerinde problem var. Oraların etrafında güvenlik şeritleri yapıldı. Hem Cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız benimle bizzat görüşerek konuyla ilgili bilgi aldı. Gece İçişleri Bakan Yardımcımız ve AFAD Başkanımız bölgeye gelerek gereken incelemeleri, değerlendirmelerini yaptılar."

Beyazıt, Tokat'ın bir deprem bölgesi olduğunun altını çizerek, tüm kamu binalarının güçlendirilmesiyle ilgili daha önce yoğun çalışmaların yapıldığını, bu binalarda bir sıkıntının bulunmadığını aktardı.

Hastanenin de geçen ay açıldığını anımsatan Beyazıt, "Tokat'taki tüm hükümet binalarının mutlaka yeniden yapılması ile ilgili çalışmalarımız var. Niksar, Başçiftlik, Erbaa, Turhal, Almus ve Tokat ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bazıları bitti, bazıları da bitmek üzere. Tokat'ta tüm okullarımızın ya güçlendirmesini yaptık ya da yıkılması gerekenleri yıkarak yeniden inşasını değerlendirdik. Hiçbir okulumuzda en ufak bir zayiat söz konusu değildir." dedi.