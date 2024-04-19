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        Samsun Büyükşehir Belediyesi mobil tırı Tokat'ta depremzedelere sıcak yemek çıkartıyor

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi mobil mutfak tırı bölgeye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:14
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi mobil tırı Tokat'ta depremzedelere sıcak yemek çıkartıyor
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi mobil mutfak tırı bölgeye ulaştı.

        İlçe merkezinde ilk gün 1600 kişiye yemek dağıtan ekip, ihtiyaç olduğu sürece deprem bölgesinde kalacak.

        Mobil mutfak tırı sorumlusu Murat Akcebe, depremzedeler için çorbanın yanı sıra tas kebabı, pilav ve tatlı çıkardıklarını, menünün her gün değişeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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