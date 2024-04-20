Tokat'taki depremde zarar gören minareler yıkılıyor
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası hasar gören minarelerin yıkımına başlandı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası hasar gören minarelerin yıkımına başlandı.
Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgede hasar gören minareler, tehlikeye neden olmaması için yıkılıyor.
Bu kapsamda ilk olarak Artova ilçesindeki Ağmusa Camisi'nin depremde bir bölümü devrilen minaresinin yıkımı için çalışma yürütülüyor.
Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, depremler nedeniyle bölgede zarar gören 3 cami minaresinin yıkılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
Yıkım işlemlerine başlandığını anlatan Hatipoğlu, "Tespitini yaptığımız, yıkılması gerektiğine teknik elemanlarımızın karar verdiği minareleri hemen yıkmaya başlıyoruz. Bu kapsamda Ağmusa köyümüzdeki camimizin minaresini de yıkıyoruz. Artova'da, Sulusaray'da ve Yeşilyurt'ta sıkıntılı minareleri vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için yıkmaya devam edeceğiz." dedi.
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