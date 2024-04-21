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        Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:35
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        Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Erbaa'dan Niksar istikametine giden Abdullah Y. yönetimindeki 60 KS 112 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Aladun mevkisinde Hasan A. idaresindeki 60 ADZ 575 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Canan, Medine ve Melike Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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