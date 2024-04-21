Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erbaa'dan Niksar istikametine giden Abdullah Y. yönetimindeki 60 KS 112 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Aladun mevkisinde Hasan A. idaresindeki 60 ADZ 575 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Canan, Medine ve Melike Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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