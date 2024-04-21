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        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 23:47 Güncelleme: 21.04.2024 - 23:47
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        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi millet bahçesi ve parklar ile çarşamba pazarının kurulduğu alana çadır kurarak geçiriyor. Bazı vatandaşların ise araçlarında kaldıkları görüldü.

        Vatandaşlara Turhal Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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