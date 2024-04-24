Tokat'ta depremin ardından Artova MYO öğrencilerinin kaldığı yurtta inceleme yapılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray merkezli depremlerin ardından Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barındığı yurtta başlatılan incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı yurtta başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rektör Yılmaz, AA muhabirine, depremlerin ardından üniversite olarak sınavları ertelediklerini, merkez ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarda eğitim öğretime 22 Nisan Pazartesi günü tekrar başladıklarını söyledi.