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        Tokat'ta depremin ardından Artova MYO öğrencilerinin kaldığı yurtta inceleme yapılıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray merkezli depremlerin ardından Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barındığı yurtta başlatılan incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:45
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        Tokat'ta depremin ardından Artova MYO öğrencilerinin kaldığı yurtta inceleme yapılıyor
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray merkezli depremlerin ardından Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barındığı yurtta başlatılan incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

        Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı yurtta başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Rektör Yılmaz, AA muhabirine, depremlerin ardından üniversite olarak sınavları ertelediklerini, merkez ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarda eğitim öğretime 22 Nisan Pazartesi günü tekrar başladıklarını söyledi.

        Artova ilçesinin depremlerin yaşandığı Sulusaray'a yakın bir ilçe olduğuna işaret eden Yılmaz, "İlçedeki öğrencilerimiz depremin ardından memleketlerine gitti. Artova ilçesinde öğrencilerimizin kaldığı yurtta Tokat Valiliği ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bizim hocalarımız da yurtta incelemeler yaptı. Yakın zamanda karar çıkacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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