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        Tokatlılar kanser taraması için il dışına gitmeyecekler

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazı sayesinde Tokatlı vatandaşlar kanser taraması için il dışına gitmek zorunda kalmayacaklar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:52
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        Tokatlılar kanser taraması için il dışına gitmeyecekler
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazı sayesinde Tokatlı vatandaşlar kanser taraması için il dışına gitmek zorunda kalmayacaklar.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, kentte kanser hastalarının son 3 yılda kanser teşhisi ve taraması için başka şehirlere gittiğini söyledi.

        Üniversite hastanelerine bir süre önce Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazını aldıklarını anlatan Yılmaz, "Mart ayı itibarıyla cihazımız hizmete girdi. Nükleer Tıp Ünitesi'nde. Yüksek çözünürlüklü, çok nitelikli bir cihaz aldık üniversitemize. Altmış milyon değeri olan bir cihaz. Hastalarımız daha az radyasyona maruz kalarak daha nitelikli daha yüksek çözünürlüklü sonuç elde edebiliyorlar. Daha kısa sürede sonuçlarını alabiliyorlar. Bu da daha fazla hastamıza hizmet vermemizi sağlayacak. Mart ayından itibaren hastalarımız randevularını almaya başladı. Başka şehirlere gitmeden bu hizmeti üniversitemizde almış olacaklar." dedi.

        TOGÜ Nükleer Tıp Ünitesi doktorlarından Özge Ulaş Babacan da "Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazı kanser hastalarında onkolojik görüntüleme yapmamızı sağlayan BT cihazlarının bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş hibrit görüntüleme sistemidir. Bu cihaz kanser hastalarının tanısının konulmasında, hastalığın evrelenmesinde, kanser hastalarının kemoterapi, radyoterapi cevabının değerlendirilmesinde kullandığımız üst düzey görüntüle sistemidir. Bildiğimiz kadarıyla bizden başka iki üniversitede bulunuyor bu cihaz." diye konuştu.

        Cihazın en küçük lezyonları bile atlamadan yakalamalarını sağladığını aktaran Babacan, "Diğer cihazlardan ayrılan özellikleri pet kısmının küçük kristal boyutlu detektörlere sahip olması. BT kısmının da 128 kesitten oluşması. En küçük lezyonları bile atlamamızdan yakalamamızı sağlıyor. Bu nedenle Tokat halkının şanslı olduğuna inanıyorum. Hastalar çok memnunlar dışarı gitmedikleri için." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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