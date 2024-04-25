Tokatlılar kanser taraması için il dışına gitmeyecekler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazı sayesinde Tokatlı vatandaşlar kanser taraması için il dışına gitmek zorunda kalmayacaklar.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, kentte kanser hastalarının son 3 yılda kanser teşhisi ve taraması için başka şehirlere gittiğini söyledi.

Üniversite hastanelerine bir süre önce Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazını aldıklarını anlatan Yılmaz, "Mart ayı itibarıyla cihazımız hizmete girdi. Nükleer Tıp Ünitesi'nde. Yüksek çözünürlüklü, çok nitelikli bir cihaz aldık üniversitemize. Altmış milyon değeri olan bir cihaz. Hastalarımız daha az radyasyona maruz kalarak daha nitelikli daha yüksek çözünürlüklü sonuç elde edebiliyorlar. Daha kısa sürede sonuçlarını alabiliyorlar. Bu da daha fazla hastamıza hizmet vermemizi sağlayacak. Mart ayından itibaren hastalarımız randevularını almaya başladı. Başka şehirlere gitmeden bu hizmeti üniversitemizde almış olacaklar." dedi.

TOGÜ Nükleer Tıp Ünitesi doktorlarından Özge Ulaş Babacan da "Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazı kanser hastalarında onkolojik görüntüleme yapmamızı sağlayan BT cihazlarının bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş hibrit görüntüleme sistemidir. Bu cihaz kanser hastalarının tanısının konulmasında, hastalığın evrelenmesinde, kanser hastalarının kemoterapi, radyoterapi cevabının değerlendirilmesinde kullandığımız üst düzey görüntüle sistemidir. Bildiğimiz kadarıyla bizden başka iki üniversitede bulunuyor bu cihaz." diye konuştu.