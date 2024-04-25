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        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:30
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        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Madenli köyü Barak Yaylası yolunda şarampole yuvarlanmış traktörü görenler, İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, traktör sürücüsünün Mesut Çetin (45) olduğu belirlendi.

        Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin'in cesedi, incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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