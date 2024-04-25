Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Madenli köyü Barak Yaylası yolunda şarampole yuvarlanmış traktörü görenler, İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, traktör sürücüsünün Mesut Çetin (45) olduğu belirlendi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin'in cesedi, incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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