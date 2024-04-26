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        Sulusaray'da depremlerin ardından tarihi caminin girişi ortaya çıktı

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan depremlerin ardından köyde kullanılmayan tarihi caminin girişi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:51
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        Sulusaray'da depremlerin ardından tarihi caminin girişi ortaya çıktı
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan depremlerin ardından köyde kullanılmayan tarihi caminin girişi ortaya çıktı.

        Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Buğdaylı köyünde kullanılmayan caminin dış sıvası döküldü ve üzerinde "1313" yazan kemerli taş kapı ortaya çıktı.

        Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Sulusaray ilçesinde iki deprem yaşandığını söyledi.

        Buğdaylı köyünün de depremden etkilendiğini dile getiren Hatipoğlu, "Buğdaylı köyünde sıvaların dökülmesinden sonra 1313 tarihli kitabe ile kapı olduğunu değerlendiğimiz bir yapı ortaya çıktı. Anıtlar Kurulunun izni doğrultusunda bölgede çalışmalarımız ve değerlendirmemiz olacak. Buğdaylı köyümüzde tarihi eser gün yüzüne çıkmış olacak." dedi.

        Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç da köyde yeni cami yapılmasının ardından eski caminin kapatıldığını belirterek, "İçeri girilmesin diye taş ve toprak ile kapatılmış. Depremlerin ardından sıvanın dökülmesi üzerine ortaya çıktı. Buraya gelenlerin dikkatini çekti. Onarılarak hizmete açılması yönünde görüş bildirildi. Tokat Valiliği bünyesinde onarımı yapılarak hizmete açılacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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