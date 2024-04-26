Tokat'ta yağmur duası yapıldı

Yağmur duasına Kaymakam Vekili Murathan Cebeci ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

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