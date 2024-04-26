Tokat'ta yağmur duası yapıldı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duasına çıkıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duasına çıkıldı.
Böğet köyünde cuma namazını müteakiben yağmur altında İlçe Müftü Vekili Mustafa Şahin tarafından cami avlusunda dua edildi.
Yağmur duası sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu.
Yağmur duasına Kaymakam Vekili Murathan Cebeci ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç ile vatandaşlar katıldı.
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