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        Tokat'ta Canik Dağları eteklerinde dolaşan bir vaşak fotokapanla kaydedildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vaşak, fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:02
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        Tokat'ta Canik Dağları eteklerinde dolaşan bir vaşak fotokapanla kaydedildi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vaşak, fotokapanla görüntülendi.

        Yaban hayatı alanında araştırma yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağları eteklerinde kurulu fotokapanıyla bir vaşak kaydedildi.

        Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşak, kameranın önünden geçtikten bir süre sonra gözden kayboluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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