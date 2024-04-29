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        Tokat'ta şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:51
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        Tokat'ta şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

        Van'da 5 Şubat 2020'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın Almus ilçesinde yaşayan annesi Emine ve 11 yaşındaki torunu Mehmet Emin Karaca'nın yakınına, dün açık alanda bulundukları sırada yıldırım düştü.

        Yaralanan babaanne ve torun, Tokat'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Şehidin abisi Ahmet Karaca, AA muhabirine, annesi ile oğlunun Çevreli beldesi Bedrenlik mezrasına gittiklerinde olayın meydana geldiğini belirterek, "Annem sol ayağından, oğlum da sağ tarafından, kasık bölgesinden etkilenmiş. Annem Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine, oğlum da Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı." dedi.

        Annesinin taburcu edildiğini belirten Karaca, "Durumu iyi. Oğlum da bir an önce Allah'ın izni ile iyileşir inşallah." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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