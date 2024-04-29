Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenlere konteyner dağıtılmaya başlandı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor.

Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, deprem bölgesine konteyner nakliyesinin devam ettiğini söyledi.

Hatipoğlu, "70 konteyner geldi. 38 tanesini yerleştirdik. Kalanları yerleştirme planına devam ediyoruz. Şu anda bölgede 1697 çadırımız vatandaşlarda. Bölge normalleşmeye başladı. Çalışmalarımız da hızlı şekilde devam ediyor. Konteyner dağıtımını bir hafta on gün içinde bitirmiş olacağız. Şu anda 258 hak sahipliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.