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        Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenlere konteyner dağıtılmaya başlandı

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:28
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        Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenlere konteyner dağıtılmaya başlandı
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

        Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor.

        Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, deprem bölgesine konteyner nakliyesinin devam ettiğini söyledi.

        Hatipoğlu, "70 konteyner geldi. 38 tanesini yerleştirdik. Kalanları yerleştirme planına devam ediyoruz. Şu anda bölgede 1697 çadırımız vatandaşlarda. Bölge normalleşmeye başladı. Çalışmalarımız da hızlı şekilde devam ediyor. Konteyner dağıtımını bir hafta on gün içinde bitirmiş olacağız. Şu anda 258 hak sahipliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Dutluca Şehit Sadık Bezer İlkokulu'nda depremde küçük hasarlar oluştuğu için öğrencilerin başka bir okulda eğitimlerine devam ettiğini aktaran Hatipoğlu, "Öte yandan Zile ilçemizde bulunan yüksekokul yurdumuz Kredi Yurtlar Kurumundan kiralanmış olan binaydı. Binanın yapım yılı itibarıyla beton performans testlerini istedik. 1989 yılında açılmış olan bir bina. Farklı amaçla yapılmış, sonra yurda dönüşmüş. Biz beton performansının güncellemesini istedik ama tedbir amaçlı olarak da Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılmış olan yurdumuza öğrencilerimizi aktardık. Bu süreçle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Zile'de erkek öğrenci yurdunun yapımını da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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