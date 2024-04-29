Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu teknik birimler şantiyesini ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu teknik birimler şantiyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik birimlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Korkmaz ve teknik birim müdürleriyle birlikte Tokat Belediye şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yazıcıoğlu, şantiye personellerine kolaylıklar diledi.

Şantiye bölgesinde incelemelerde bulunan Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla belediyenin kendi öz kaynakları ile Tokat'ı daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceklerini vurguladı.