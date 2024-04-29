Tokat'ta sağanak etkili oldu
Tokat'ta sağanak etkili oldu.
Tokat'ta sağanak etkili oldu.
Kentte akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetli yağmur yağdı. Sağanak sonrası Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki yolda su birikintisi oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorlandılar.
Bazı bölgelerde belediye ekipleri çalışmalar yaptı.
İl genelindeki bazı bölgelerde de kısa süreli yağış görüldü.
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