Tokat'ta minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sefer Korkmaz idaresindeki 60 M 5204 plakalı minibüs, Alper Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
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