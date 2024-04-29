Tokat'ta evinde rahatsızlanan kadının yardımına itfaiye koştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde tek başına yaşadığı evde rahatsızlanan kadın, itfaiye tarafından evin kapısı açılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tek başına yaşadığı evde rahatsızlanan kadın, itfaiye tarafından evin kapısı açılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bağlar Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Naciye Döner, yere düştü. Döner, komsularından yardım istedi.
Komşuları sağlık ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Evin kapısını açan itfaiye ekipleri, Döner'i sağlık personellerine teslim etti.
Döner, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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