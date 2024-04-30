Tokat'ta evin bahçesinde bulunan yılan yakalanarak ormanlık alana bırakıldı
Tokat'ta bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak ormanlık alana salındı.
Tokat'ta bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak ormanlık alana salındı.
Geyras mevkisinde bir evin bahçesinde yılan bulunduğunu gören vatandaşlar, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, bahçede bulunan yılanı kıskaç yardımıyla yakalayarak çuvala koydu, ardından ormanlık alanda doğaya bıraktı.
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