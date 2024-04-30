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        Tokat'ta evin bahçesinde bulunan yılan yakalanarak ormanlık alana bırakıldı

        Tokat'ta bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak ormanlık alana salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:10
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        Tokat'ta evin bahçesinde bulunan yılan yakalanarak ormanlık alana bırakıldı
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        Tokat'ta bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak ormanlık alana salındı.

        Geyras mevkisinde bir evin bahçesinde yılan bulunduğunu gören vatandaşlar, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekipler, bahçede bulunan yılanı kıskaç yardımıyla yakalayarak çuvala koydu, ardından ormanlık alanda doğaya bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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