Tokat'ta kurt fotokapana yansıdı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kurt, fotokapanla görüntülendi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kurt, fotokapanla görüntülendi.
Günebakan köyünde Yaban hayatı alanında araştırma yapan Erkan Cebecioğulları'nın bahçesine kurulu fotokapanla bir kurt kaydedildi.
Görüntüde bahçede dolaşan kurt, kameranın önünden geçtikten bir süre sonra gözden kayboluyor.
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