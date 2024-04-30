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        Tokat'ta kaybolan kuzu, itfaiye tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan kuzuyu itfaiye ekipleri bularak, sahibine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:47
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        Tokat'ta kaybolan kuzu, itfaiye tarafından bulunarak sahibine teslim edildi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan kuzuyu itfaiye ekipleri bularak, sahibine verildi.

        Fatih Mahallesi'nde oturan Gülhan Özyurt, kızının kuzusunun kaybolması üzerine Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İtfaiye ekiplerince bulunan kuzu, Gülhan Özyurt'un küçük kızı Gülcan Öyurt'a teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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