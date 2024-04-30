Tokat'ta kaybolan kuzu, itfaiye tarafından bulunarak sahibine teslim edildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan kuzuyu itfaiye ekipleri bularak, sahibine verildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan kuzuyu itfaiye ekipleri bularak, sahibine verildi.
Fatih Mahallesi'nde oturan Gülhan Özyurt, kızının kuzusunun kaybolması üzerine Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince bulunan kuzu, Gülhan Özyurt'un küçük kızı Gülcan Öyurt'a teslim edildi.
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