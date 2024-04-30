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        Tokat'tan kısa kısa

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:34
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        Tokat'tan kısa kısa
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları kurslarını ziyaret etti.

        Çömen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız ile Almus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları kurslarını gezdi.

        Kaymakam Çömen, ahşap boyama, ahşap yakma, su kabağı oymacılığı ve tahta baskı ürünlerinin yapımı hakkında usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

        Çömen, yaptığı açıklamada, "Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimle hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de beceri kazanıyor, umarım burada öğrendikleri ile ortaya çıkaracakları ürünler ile aile bütçelerine de faydalı olurlar." dedi.

        - Çömen, belediye başkanlarını ziyaret etti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş ile Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan'ı makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı diledi.

        Kaymakam Çömen, "Bir evvelki dönem belediye başkanı olup yeniden başkan seçilen ve yeni belediye başkanlığı seçimini kazanan belediye başkanlarıma görevleri boyunca başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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