Tokat'ta trafik ekipleri motosiklet uygulaması yaptı

Trafik ekipleri, 5 günde yaptıkları uygulamada 39 motosikleti kontrol etti. Kontrollerde ehliyetsiz ile abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücülere toplam 288 bin 733 lira para cezası kesildi, 8 motosiklet trafikten men edildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, gürültü kirliliğini engellemek için abartı egzozlu motosiklet kullananlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.