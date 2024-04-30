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        Tokat'ta trafik ekipleri motosiklet uygulaması yaptı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada 39 motosiklet kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:03
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        Tokat'ta trafik ekipleri motosiklet uygulaması yaptı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada 39 motosiklet kontrol edildi.

        Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, gürültü kirliliğini engellemek için abartı egzozlu motosiklet kullananlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Trafik ekipleri, 5 günde yaptıkları uygulamada 39 motosikleti kontrol etti. Kontrollerde ehliyetsiz ile abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücülere toplam 288 bin 733 lira para cezası kesildi, 8 motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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