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        Tokat'ta otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:09
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        Tokat'ta otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        S.Y. idaresindeki 60 AC 162 plakalı otomobil, Bengiler Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada F.A'ya çarptı.

        Yaralanan F.A, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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