Tokat'ta otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
S.Y. idaresindeki 60 AC 162 plakalı otomobil, Bengiler Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada F.A'ya çarptı.
Yaralanan F.A, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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