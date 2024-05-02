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        Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenler konteynere yerleşmeye başladı

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar görenlerin konteynere yerleşmeye başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:23
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        Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenler konteynere yerleşmeye başladı
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar görenlerin konteynere yerleşmeye başladığını bildirdi.

        Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor.

        Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, deprem bölgesine konteyner sevkinin devam ettiğini söyledi.

        Konteynerlerin kurulma çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurulum çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sulusaray'da, Artova'da, Yeşilyurt'ta konteyner kurulumu tamamlandı. Sulusaray'da 56, Artova'da 16, Yeşilyurt'ta 1 konteyner kurulumu yaptık." dedi.

        Konteynerlerin kurulması işlemini ekiplerin yaptığını belirten Hatipoğlu, "Konteynerlerde toplam 327 vatandaşımız yaşıyor. Sulusaray'da 24, Yeşilyurt'ta 19 konteyner daha kuracağız. Devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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