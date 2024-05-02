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        Tokat'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar TOGÜ'yü ziyaret etti

        Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen "Gönül Bağından Sevgiye Uzanan Eller" projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar, Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:56
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        Tokat'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar TOGÜ'yü ziyaret etti
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        Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen "Gönül Bağından Sevgiye Uzanan Eller" projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar, Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle sevgi evlerinde kalan çocuklara "Gönül Bağından Sevgiye Uzanan Eller" projesi kapsamında üniversitede gönüllü öğretim görevlileri tarafından her ay düzenli olarak çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler bu ay Eğitim Fakültesinde yapıldı.

        Eğitim Fakültemizde gerçekleşen etkinlikler sırasıyla Karagöz Hacivat Gösterisi, teknoloji sergisinin gezilmesi, yüz boyama ve müzik etkinliği olarak yapıldı. Etkinlikler sonrasında çocuklara öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu.

        Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yusuf Temur, yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Sevgi Evleri'nde kalan çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve ilerideki yaşamlarında daha başarılı bir şekilde hayatlarını daim ettirmek için projemizi hayata geçirdik. Projemize desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a üniversite ve fakülte yönetimlerimize ayrıca gönüllü olarak projemize destek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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