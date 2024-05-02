Niksar'da seyir halindeyken alev alan tır söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır söndürüldü.
Niksar'dan Reşadiye'ye giden Y.E. yönetimindeki 60 ZA282 plakalı tır balataların ısınması nedeniyle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Niksar itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.