Tokat'ta "JASAT Mercek-6" operasyonunda nisan ayında 68 zanlı yakalandı
Tokat'ta nisan ayında düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 68 zanlı gözaltına alındı.
Tokat'ta nisan ayında düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 68 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, il ve ilçelerde nisan ayı içinde birçok suçtan aranan 68 şüpheliyi yakaladı.
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