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        Tokat'ta "JASAT Mercek-6" operasyonunda nisan ayında 68 zanlı yakalandı

        Tokat'ta nisan ayında düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 68 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:56
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        Tokat'ta "JASAT Mercek-6" operasyonunda nisan ayında 68 zanlı yakalandı
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        Tokat'ta nisan ayında düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 68 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, il ve ilçelerde nisan ayı içinde birçok suçtan aranan 68 şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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