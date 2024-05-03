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        Tokat'ta ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:25
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        Tokat'ta ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 60 AAU 991 plakalı hasta taşıyan ambulans, petroller mevkisinde M.S. yönetimindeki 60 NS 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile bu araçta bulunan E.S. ve Z.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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