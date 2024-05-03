Tokat'ta ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 60 AAU 991 plakalı hasta taşıyan ambulans, petroller mevkisinde M.S. yönetimindeki 60 NS 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile bu araçta bulunan E.S. ve Z.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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