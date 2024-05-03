TOGÜ'lü öğrenciler güreşte Türkiye şampiyonu oldu

Şampiyonada mücadele eden TOGÜ öğrencileri Nazar Batır 76 kilo, Fatih Altınbaş 92 kilo, Rıfat Eren Gıdak da 97 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 24-26 Nisan tarihlerinde Konya Karatay Spor Salonu'nda düzenlendi.

Konya’da düzenlenen İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) üç öğrenci birinci oldu.

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