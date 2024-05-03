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        TOGÜ'lü öğrenciler güreşte Türkiye şampiyonu oldu

        Konya'da düzenlenen İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) üç öğrenci birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:18
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        TOGÜ'lü öğrenciler güreşte Türkiye şampiyonu oldu
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        Konya’da düzenlenen İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) üç öğrenci birinci oldu.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 24-26 Nisan tarihlerinde Konya Karatay Spor Salonu'nda düzenlendi.

        Şampiyonada mücadele eden TOGÜ öğrencileri Nazar Batır 76 kilo, Fatih Altınbaş 92 kilo, Rıfat Eren Gıdak da 97 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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