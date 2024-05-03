TOGÜ hukuk fakültesi binasının temeli törenle atıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) hukuk fakültesi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hukuk fakültelerine ilk olarak 2021 yılında 81 öğrenci aldıklarını belirterek, "1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri eğitimlerine devam ediyor. Fakültenin toplam öğrenci sayısı 268 oldu. Fakültemizin 68 akademik personeli bulunmaktadır. Temelini atacağımız binamız 4 amfi, 10 derslik, 2 okuma salonu, 5 yüksek lisans dersliği, 63 akademik ofis ve 18 idari ofis ile birer duruşma salonu, kurul salonu, laboratuvar, kütüphane ve kantin olacak şekilde planlandı." dedi.