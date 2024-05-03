Tokat'taki bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Görüntülerde, kamyonun kavşakta otomobille çarpışması, beton mikserinin minibüse çarpması, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara şehir içi minibüsünün arkadan çarpması ve otomobil ile kamyonetin çarpışması bulunuyor.

Paylaşımda, Tokat'ta da yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

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