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        Tokat'taki bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:07 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:07
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        Tokat'taki bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayda alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde mart ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

        Paylaşımda, Tokat'ta da yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

        Görüntülerde, kamyonun kavşakta otomobille çarpışması, beton mikserinin minibüse çarpması, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara şehir içi minibüsünün arkadan çarpması ve otomobil ile kamyonetin çarpışması bulunuyor.

        Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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