Tokat'tan kısa kısa

Çömen, Emine ve Mehmet Emin Karaca'ya geçmiş olsun dileğini iletti.

Çömen, Van'da 5 Şubat 2020'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Karaca'nın bir süre önce yıldırım düşmesi sonucu yaralanan annesi Emine ve 11 yaşındaki torunu Mehmet Emin Karaca'ya Çevreli beldesinde evlerinde ziyarette bulundu.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın yıldırım düşmesi sonucu yaralanan annesi ve torununa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tokat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Almus Çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgi aktarıldı.

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