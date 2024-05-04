Pazar Kaymakamı Demir onuruna veda yemeği verildi
Yurt dışında dil eğitimi görecek olması dolayısıyla görevinden ayrılan Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir onuruna veda yemeği düzenlendi.
Yurt dışında dil eğitimi görecek olması dolayısıyla görevinden ayrılan Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir onuruna veda yemeği düzenlendi.
Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlenen programda, Demir'e bundan sonraki yaşamı ve görevlerinde başarı diledi.
Demir de 2 yıldır ilçe görev yaptığını belirterek, "Pazar her zaman gönlümde olacak. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Pervanlar, daha sonra Demir'e plaket sundu.
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