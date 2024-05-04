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        Pazar Kaymakamı Demir onuruna veda yemeği verildi

        Yurt dışında dil eğitimi görecek olması dolayısıyla görevinden ayrılan Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir onuruna veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:01
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        Pazar Kaymakamı Demir onuruna veda yemeği verildi
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        Yurt dışında dil eğitimi görecek olması dolayısıyla görevinden ayrılan Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir onuruna veda yemeği düzenlendi.

        Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlenen programda, Demir'e bundan sonraki yaşamı ve görevlerinde başarı diledi.

        Demir de 2 yıldır ilçe görev yaptığını belirterek, "Pazar her zaman gönlümde olacak. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Pervanlar, daha sonra Demir'e plaket sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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