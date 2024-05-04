Pazar Kaymakamı Demir onuruna veda yemeği verildi

Demir de 2 yıldır ilçe görev yaptığını belirterek, "Pazar her zaman gönlümde olacak. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlenen programda, Demir'e bundan sonraki yaşamı ve görevlerinde başarı diledi.

Yurt dışında dil eğitimi görecek olması dolayısıyla görevinden ayrılan Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir onuruna veda yemeği düzenlendi.

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