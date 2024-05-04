Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'ndeki balık ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü belirlendi.
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü belirlendi.
İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yaparak numune aldı.
Balıkların ölüm nedeninin incelemenin ardından tespit edileceği bildirildi.
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