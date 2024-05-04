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        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'ndeki balık ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:11
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        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'ndeki balık ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü belirlendi.

        İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi.

        İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yaparak numune aldı.

        Balıkların ölüm nedeninin incelemenin ardından tespit edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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