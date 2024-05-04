TOGÜ, ABD ve Avrupa'daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrencileri Tokat'a davet etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ABD ve Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek verdikleri için üniversitelerinden atılan akademisyen ve öğrencileri Tokat'a çağırdı.

TOGÜ tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıp, "ABD ve Avrupa'daki üniversitelerinde, Filistin'e destek verdiği için baskı altında tutulan öğrenci ve akademisyenlere açık çağrımızdır" başlığıyla üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle üniversitelerinden atılan akademisyen ve öğrenciler, kente davet edildi.

Rektör Yılmaz, gazetecilere, TOGÜ'nün dünyanın dört bir yanında haksızlıklara karşı durmayı, insan haklarına saygılı olmayı ilke edinmiş bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi. Son zamanlarda İsrail'in masum Filistin halkına sergilediği akıl almaz zulmün tırmanmasıyla ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilerin barışçıl protestolarına karşı orantısız güç kullanımını büyük endişeyle takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmanın insanlığa karşı vebal olduğu inancındayız. Bu nedenle ABD'deki üniversitelerde yaşanan haksız uygulamalara karşı güçlü şekilde sesimizi yükseltiyoruz. Barışçıl protestoların bastırılması, öğrencilerin okullarından uzaklaştırılması veya destek olan öğretim üyelerinin işten atılması kabul edilemez bir durumdur. Bu tür eylemler, akademik ahlaka, özgür düşünceye ve demokratik haklara yönelik ciddi bir saldırıdır." dedi.