Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Çobanlık yapan Mehmet Açıkel (51), bir hafta önce koyunlarını yaylaya çıkardığını belirterek, "Son üç gündür sürekli yağmur. Bu sabah hayvanlarımı otlatmaya çıkaracaktım. Dışarı çıktığımda her taraf bembeyaz olmuştu. Sürüyü hemen yayladan alarak ilçedeki meraların olduğu alana geri getirmek zorunda kaldım." dedi.

Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimleri ile yaylalarda da kar etkili oldu. Hayvanlarını yaylalara çıkaran çobanlar, alçak kesimlere inmek zorunda kaldı.

Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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