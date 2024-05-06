Tokat'ta ekipler 276 bin büyükbaş hayvanın aşılanması için sahaya çıktı

Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, il genelindeki 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapmak için sahada olduklarını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmaya devam ediyor.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığın 2024 yılı Ocak ayında baskın şap aşısı programını başlattığına işaret etti.

Tokat'ta yılbaşından itibaren 11 ilçede 1280 yerleşim yerinde ekiplerinin yaklaşık 225 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yaptığını anlatan Şahin, "Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Bu da bizim ilkbahar şap aşılama dönemimize denk geldi. Arkadaşlarımız 1 Mayıs tarihinden itibaren ilkbahar şap aşılamasını başlattılar." dedi.