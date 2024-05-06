Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta ekipler 276 bin büyükbaş hayvanın aşılanması için sahaya çıktı

        Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, il genelindeki 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapmak için sahada olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta ekipler 276 bin büyükbaş hayvanın aşılanması için sahaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, il genelindeki 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapmak için sahada olduklarını bildirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmaya devam ediyor.

        Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığın 2024 yılı Ocak ayında baskın şap aşısı programını başlattığına işaret etti.

        Tokat'ta yılbaşından itibaren 11 ilçede 1280 yerleşim yerinde ekiplerinin yaklaşık 225 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yaptığını anlatan Şahin, "Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Bu da bizim ilkbahar şap aşılama dönemimize denk geldi. Arkadaşlarımız 1 Mayıs tarihinden itibaren ilkbahar şap aşılamasını başlattılar." dedi.

        Şahin, 2024 yılı ilkbahar şap aşılama döneminde 51 bin hayvanı daha aşılayacaklarını belirterek, 276 bin büyükbaş hayvanın şap aşılamalarını bitireceklerini aktardı.

        Kurban Bayramı öncesi hayvan nakillerinin hızlanacağını dile getiren Şahin, "Kurban Bayramı öncesi nakil olacak hayvanlardan başlayarak 276 bin hayvanın aşılamasını 2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Gerçekten de 2024 yılı bizim aşılama kampanyasında yoğun yıl olacak. Kampanyaya destek veren bütün personelime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'

        Benzer Haberler

        Tokat'ta çıkan yangında otomobilde hasar oluştu
        Tokat'ta çıkan yangında otomobilde hasar oluştu
        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada yaralandı
        Mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada yaralandı
        Tokat'ta evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        TOGÜ, ABD ve Avrupa'daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrencileri Tok...
        TOGÜ, ABD ve Avrupa'daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrencileri Tok...
        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'ndeki balık ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı
        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'ndeki balık ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı