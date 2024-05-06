Tokat'ta silahla vurulmuş halde bulunan karaca kurtarılamadı

Karaca, tutanak ile Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı hayvan tedavisi için Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veterinerin kontrolünde karın ve boğazından ateşli silahla vurularak ağır yaralandığı belirlenen karaca, yapılan müdahaleye rağmen öldü.

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