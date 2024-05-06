Reşadiye Kaymakamı Tan, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Tan, 27-28 Nisan 2024 tarihinde Edirne'de yapılan okul sporları Serbest Güreş Küçük Erkekler Türkiye şampiyonasında 30 kiloda Türkiye ikincisi olan Reşadiye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nevzat Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Tan, bir süre sohbet ederek tebrik ettiği başarılı sporcuyu ödüllendirdi.

Ziyarette Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Derya Yılmaz ve güreş antrenörü Fatih Altın da hazır bulundu.