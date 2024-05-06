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        Reşadiye Kaymakamı Tan, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

        Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:06
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        Reşadiye Kaymakamı Tan, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
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        Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

        Tan, 27-28 Nisan 2024 tarihinde Edirne'de yapılan okul sporları Serbest Güreş Küçük Erkekler Türkiye şampiyonasında 30 kiloda Türkiye ikincisi olan Reşadiye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nevzat Yılmaz'ı makamında kabul etti.

        Kaymakam Tan, bir süre sohbet ederek tebrik ettiği başarılı sporcuyu ödüllendirdi.

        Ziyarette Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Derya Yılmaz ve güreş antrenörü Fatih Altın da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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