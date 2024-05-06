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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 21:04 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:04
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 17 parça halinde 48,03 gram sentetik uyuşturucu, 2 parça halinde toplam 1,27 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan N.M.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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