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        Tokat'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Tokat'ta, üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:22
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        Tokat'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Tokat'ta, üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrencilere Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

        Ellerindeki Türk bayrakları ve İsrail'i kınayan bazı dövizlerle etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'e yönelik çeşitli sloganlar attı. Grup, üniversite yerleşkesinin girişinden yemekhane önüne kadar yürüdü.

        İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirten Rektör Yılmaz, "Biz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak, dünyanın dört bir yanındaki haksızlıklara karşı durmayı ve insan haklarına saygılı olmayı temel ilke edinmiş bir Türk yükseköğretim kurumuyuz. Son zamanlarda, İsrail'in masum Filistin halkına karşı sergilediği akıl almaz zulmün tırmanmasıyla birlikte, Amerika'daki üniversite kampüslerinde öğrencilerin barışçıl protestolarına karşı gösterilen orantısız güç kullanımını büyük bir endişeyle izlemekteyiz. Bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmanın insanlığa karşı bir vebal olduğu inancındayız. Bu nedenle, Amerika'daki üniversitelerde yaşanan haksız uygulamalara karşı güçlü bir şekilde sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

        Barışçıl protestoların bastırılması, öğrencilerin okullarından uzaklaştırılması veya destek olan öğretim üyelerinin işten atılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu tür eylemler, akademik ahlaka, özgür düşünceye ve demokratik haklara yönelik ciddi bir saldırıdır. Medeniyetin irtifa kaybettiği her dönemde Türk milleti, tarihi misyonu gereğince hakkaniyetli sözü söylemiş, zulme uğrayanlara kol kanat germiş, mazluma dayanak olmuştur. İnsanlığın vicdanında telafisi olmayan yaralar açan vahim hataların yapıldığı bu kara günlerde de aynı misyonu üstlenmek niyetiyle bu açıklamayı yapmayı uygun bulduk." ifadelerini kullandı.

        Grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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