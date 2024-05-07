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        Tokat'ta bir öğrenci yarışma ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı

        Tokat'ta ilkokul öğrencisi yarışmada kazandığı ödülü, Gazze'deki çocuklara bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:29
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        Tokat'ta bir öğrenci yarışma ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı
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        Tokat'ta ilkokul öğrencisi yarışmada kazandığı ödülü, Gazze'deki çocuklara bağışladı.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay Tokat Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na katılan ve edebi kategoride ilkokul il birincisi olan Turhal Cengiz Topel İlkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

        İlkokul öğrencisi Erkoç, yarışmada kazandığı 5 bin TL ödülü, Gazze'deki çocuklar için bağışladığını söyledi.

        Vali Hatipoğlu, Hatice Rüya'ya bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Hatipoğlu, ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren diğer öğrencilere de teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

        Ziyarete Vali Yardımcısı Osman Sarı, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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