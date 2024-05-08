Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bu yıl KKKA teşhisi konulan 4 kişi hastanede tedavi edildi

        Tokat'ta bu yıl hastaneye başvuran 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:19 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta bu yıl KKKA teşhisi konulan 4 kişi hastanede tedavi edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta bu yıl hastaneye başvuran 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördü.

        Bu yıl 1 Ocak-8 Mayıs tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servisine 320 kişi başvurdu.

        Yapılan muayenede başvuranlardan 4'ü, KKKA teşhisi konularak hastanede yatarak tedavi edildi.

        Bunlardan 2'si ise daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend

        Benzer Haberler

        Tokat'ta bir öğrenci yarışma ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı
        Tokat'ta bir öğrenci yarışma ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı
        Tokat'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını pr...
        Tokat'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını pr...
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Tokat Belediye Plevne Spor - Muş 1984 Muşspor: 0-1
        Tokat Belediye Plevne Spor - Muş 1984 Muşspor: 0-1
        Reşadiye Kaymakamı Tan, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
        Reşadiye Kaymakamı Tan, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
        Tokat'ta silahla vurulmuş halde bulunan karaca kurtarılamadı
        Tokat'ta silahla vurulmuş halde bulunan karaca kurtarılamadı