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        TOGÜ'de "Bilişim Teknolojileri Kongresi" başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) düzenlenen "Uluslararası Tıp, Eczacılık, Tarım, Gıda, Ormancılık, Çevre ve Mühendislikte Bilişim Teknolojileri Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:31
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        TOGÜ'de "Bilişim Teknolojileri Kongresi" başladı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) düzenlenen "Uluslararası Tıp, Eczacılık, Tarım, Gıda, Ormancılık, Çevre ve Mühendislikte Bilişim Teknolojileri Kongresi" başladı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, kongre, Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin çok hızlı değiştiği bir yüzyılda yaşadıklarını belirterek, "Bilgiye erişim açısından müthiş gelişim yaşanıyor. Gençlerin bu hızlı dönüşümde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Kongrenin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da bilginin üretilmesinde, paylaşılmasında, topluma ulaştırılmasında üniversitenin sorumluluğunun bilincinde olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite olarak bilimin, teknolojinin toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyoruz. Kongremiz bilim dünyasına önemli katkılar sunacak. Kongrede farklı yarışma, kurslar ve etkinliklerin de yapılacak. Kongrenin düzenlenmesinde emeği olan kongre düzenleme kuruluna, araştırmacılara ve tüm katkı verenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha sonra Ümit Ustaoğlu tarafından "Finansal Okuryazarlık ve Fintech" konusunda sunum gerçekleştirildi. Ayrıca jandarma tarafından, "Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik", Emniyet Müdürlüğünce de "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı" konularında sunum yapıldı.

        Kongrenin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

        Kongre, 10 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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