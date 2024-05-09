Almus'ta "6. Almuslu Okuyor Okuyan Kazanıyor" etkinliği düzenlendi

Yarışmada en çok kitap okuyanlara para ödülü verildi. Törene Kaymakam Emre Çömen, Sivas Kangal Kaymakamı Onur Aykaç ile davetliler katıldı.

Almus Kaymakamlığı himayesinde Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ilçe genelinde düzenlenen "6. Almuslu Okuyor Okuyan Kazanıyor" etkinliği ödül töreni, Fatıma Tüz Zehra Konferans Salonu'nda yapıldı.

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