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        Başçiftlik'te hacı adaylarına uğurlama töreni

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:01
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        Başçiftlik'te hacı adaylarına uğurlama töreni
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene İlçe Müftüsü Hüseyin Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

        Kılıç'ın dua etmesinin ardından ilçeden hacca gidecek 4 kişi, yola çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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