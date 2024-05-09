Başçiftlik'te hacı adaylarına uğurlama töreni
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene İlçe Müftüsü Hüseyin Kılıç ve vatandaşlar katıldı.
Kılıç'ın dua etmesinin ardından ilçeden hacca gidecek 4 kişi, yola çıktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.