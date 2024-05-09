Tokat'ta birinci olan bocce takımından Belediye Başkanı Özgür'e ziyaret

Tokat'ta yıldızlar bocce kategorisinde il birincisi olan Yolkonak 75. Yıl Ortaokulu Bocce Takımı, Belediye Başkanı Süleyman Özgür'ü ziyaret etti.

Yolkonak Belediye Başkanı Özgür, Tokat'ta 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakada takım halinde birinci olan Yolkonak 75. Yıl Ortaokulu Bocce Takımı ile Okul Müdürü Mehmet Karakaya ile takımın antrenörü Ömer Seyis'i makamında ağırladı.

Takımın başarısıyla ilgili Özgür'e bilgiler veren Karakaya, takımın 20-23 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek bocce bölge müsabakalarında Tokat'ı temsil edeceğini söyledi.

Karakaya, Samsun'da da derece yaparak Aydın'daki Türkiye müsabakalarına gitmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Takımı başarılarından dolayı kutlayan Belediye Başkanı Özgür ise, "Böyle bir başarının Yolkonak'ımızdan çıkması bizleri mutlu etti. Yolkonaklı çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceklerine katkı sunmaya gayret edeceğiz. Biz de belediye olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olacağız. Takımımıza Samsun'da düzenlenecek müsabakalarda başlarılar dilerim." dedi.

Başkan Özgür, takımın kaptanı Oktay Kayhan, sporcular Özgür Benek, Kerem Atasoy, Bünyamın Balıkçı ile Selim Bakdemir'e çeşitli ödüller verdi.