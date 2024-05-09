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        Tokat'ta ortaokulda çevrim içi söyleşi yapıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda çevrim içi söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:21
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        Tokat'ta ortaokulda çevrim içi söyleşi yapıldı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda çevrim içi söyleşi düzenlendi.

        Atatürk Ortaokulu yönetimince, çocuk edebiyatı ve karikatür dünyasını tanıtmak için çevrim içi söyleşi programı düzenlendi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe yazar Behiç Ak katıldı.

        Ak, yazarlık serüveni, kitaplarını yazarken hayatındaki hangi olaylardan esinlendiği, okuyup yazmanın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisi gibi konularla ilgili bilgi verdi.

        Ak, etkinlik dolayısıyla Atatürk Ortaokulu yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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